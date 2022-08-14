Джоан Роулинг выразила поддержку Салману Рушди и начала получать угрозы: "Ты следующая"

Джоан Роулинг пригрозили расправой после того, как она выразила поддержку писателю Салману Рушди, на которого было совершено нападение в Нью-Йорке.
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