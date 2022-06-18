Программа подготовки руководителей «Лидерство в медицине» стартовала в России

Пресс-служба организации «Россия — страна возможностей» Программу подготовки руководителей новой формации «Лидерство в медицине» запустили в России при поддержке Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Пресс-служба организации «Россия — страна возможностей» Программу подготовки руководителей новой формации «Лидерство в медицине» запустили в России при поддержке Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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