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Программа подготовки руководителей «Лидерство в медицине» стартовала в России

Программа подготовки руководителей «Лидерство в медицине» стартовала в России

Пресс-служба организации «Россия — страна возможностей» Программу подготовки руководителей новой формации «Лидерство в медицине» запустили в России при поддержке Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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