Bitmain, крупнейший производитель ASIC-систем для добычи Bitcoin, прекратит продажу своего оборудования в Китае и вообще уйдет из страны

Китай, еще год тому назад считавший криптовалютным центром мира, в этом году предпринял все необходимые шаги, чтобы его перестали воспринимать таковым: сначала в стране запретили майнинг, а на прошлой неделе – любые криптовалютные транзакции.
Китай, еще год тому назад считавший криптовалютным центром мира, в этом году предпринял все необходимые шаги, чтобы его перестали воспринимать таковым: сначала в стране запретили майнинг, а на прошлой неделе – любые криптовалютные транзакции.
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