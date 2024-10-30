Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из пансионатов города Перми

В средствах массовой информации сообщалось, что в результате ненадлежащего присмотра и ухода сотрудниками организации за постояльцами пансионата, расположенного в Пермском муниципальном районе, скончалось двое престарелых граждан.
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