Кения: Один шахтер был убит в ходе столкновений между силами безопасности и шахтерами, сопротивлявшимися выселению с закрытого горнодобывающего объекта в Лолгориане, на юге Трансмары, графство Нарок, в вечерние часы 3 октября.
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