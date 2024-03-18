Путин допустил практику в зоне СВО для студентов-медиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин обещал на встрече с избирательным штабом 18 марта уладить административные проблемы, мешающие студентам медицинских учебных заведений проходить практику в районе военной спецоперации (СВО) на Украине.
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