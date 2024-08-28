В Тверской области нашли родственников погибшего в боях у озера Селигер красноармейца

Представители Росгвардии во взаимодействии с поисковым отрядом и администрацией Осташковского округа нашли родственницу красноармейца, погибшего в 1942 году во время ожесточенных боев в районе озера Селигер Тверской области.
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