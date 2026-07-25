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Рамблер

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Дженнифер Лопес призналась, о чем жалеет после расставания с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес призналась, о чем жалеет после расставания с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес дала понять, что после развода с Беном Аффлеком чувствует себя счастливее. Вчера, в день своего 57-летия, певица опубликовала в соцсетях короткое видео, сопроводив его многозначительной фразой: «Когда продолжаешь идти вперед, становится только лучше».

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