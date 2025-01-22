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Год героев: порядка 130 членов семей участников СВО получили компенсацию стоимости обучения

Год героев: порядка 130 членов семей участников СВО получили компенсацию стоимости обучения

Мера поддержки реализуются на Ямале с 2023 года. Компенсация осуществляется полностью за счёт средств окружного бюджета Студенты, которые обучаются на очной основе и успешно сдают сессии, могут рассчитывать на компенсацию 100% от стоимости обучения, но не более 200 тысяч рублей в год.

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