Год героев: порядка 130 членов семей участников СВО получили компенсацию стоимости обучения

Мера поддержки реализуются на Ямале с 2023 года. Компенсация осуществляется полностью за счёт средств окружного бюджета Студенты, которые обучаются на очной основе и успешно сдают сессии, могут рассчитывать на компенсацию 100% от стоимости обучения, но не более 200 тысяч рублей в год.