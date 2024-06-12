Вынужденные в бой: мобилизация без подготовки ставит под удар украинских новобранцев Ольга ВайленкоНедавнее заявление бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинском телевидении вызвало широкий резонанс.
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