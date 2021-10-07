Мировое обозрение

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Защита зампреда Новатэка Джитвэя потребовала закрыть дело за истечением срока давности

Защита зампреда Новатэка Джитвэя потребовала закрыть дело за истечением срока давности

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Защита по делу топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя в США требует закрыть дело в связи с истечением срока давности по обвинениям, свидетельствуют документы суда.

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