В Ленобласти завершают ремонт от Новоприозерского шоссе до Борисово

Также заканчивают работы на участке около Сосново В Приозерском районе Ленобласти подходит к завершению ремонт от Новоприозерского шоссе до Борисово и далее, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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