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Глава Пермского края встретился с редакторами новостных изданий на площадке ПЦБК

Глава Пермского края встретился с редакторами новостных изданий на площадке ПЦБК

Директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков провел для гостей экскурсию по предприятию. В ней также участвовал председатель Комитета по госполитике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко, передает properm.

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