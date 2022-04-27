Глава Пермского края встретился с редакторами новостных изданий на площадке ПЦБК

Директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков провел для гостей экскурсию по предприятию. В ней также участвовал председатель Комитета по госполитике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко, передает properm.
Директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков провел для гостей экскурсию по предприятию. В ней также участвовал председатель Комитета по госполитике и местному самоуправлению Заксобрания Пермского края Александр Бойченко, передает properm.
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