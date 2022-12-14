Российская компания импортозаместит тесты для криминалистической экспертизы

Научно-исследовательская лаборатория «Система-БиоТех» (входит в АФК «Система») инвестирует более 200 миллионов рублей в разработку и запуск производства российского экспертного набора для выделения ДНК из образцов для криминалистического анализа.
Научно-исследовательская лаборатория «Система-БиоТех» (входит в АФК «Система») инвестирует более 200 миллионов рублей в разработку и запуск производства российского экспертного набора для выделения ДНК из образцов для криминалистического анализа.
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