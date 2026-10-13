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Вечерний Новосибирск

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В Крыму довели до суда дело о гибели младенца в перинатальном центре

В Крыму довели до суда дело о гибели младенца в перинатальном центре

Трагедия произошла осенью 2025 года. На 32-й неделе беременности у 32-летней пациентки преждевременно отошли околоплодные воды.

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