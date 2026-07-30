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Мирошник: ВСУ расширяют арсенал применяемых против мирного населения боеприпасов

Мирошник: ВСУ расширяют арсенал применяемых против мирного населения боеприпасов

Вооружённые силы Украины расширяют арсенал боеприпасов, используемых против мирного населения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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