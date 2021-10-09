Россия тайно перебросила на территорию Белоруссии военных и технику

Последние новостиПолитикаРоссия тайно перебросила на территорию Белоруссии военных и технику Россия сосредоточила на белорусско-украинской границе ударную группировку в 19 тыс. солдат и офицеров.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКунка Опанасенко (ТОТЕВА)МОЛОДЦЫ! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, А ТО РАЗБАЗАРИЛИ РУССКИХ СЛАВЯН ПО КАКИМ ТО НЕПОНЯТНЫМ "НЕЗАВИСИМЫМ" ГОСУДАРСТВАМ. ЖИЛИ-ЖИЛИ ВЕКАМИ ОДНОЙ ОБЩИНОЙ И ТУТ НА ТЕ ВАМ НЕПОНЯТНО ЧТО. А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И ПОМУТНЕВШИЕ УМОМ УКРАИНЦЫ СОБРАЛИСЯ С РОССИЕЙ ВОЕВАТЬ?!! НУ И ДУРНИ! ЕСЛИ ДУМАЮТ, ЧТО КТО-ТО ВМЕШАЕТСЯ ИМ ПОМОГАТЬ И РАЗВЯЖЕТ ТАКИМ ОБРАЗОМ МИРОВУЮ ВОЙНУ, ШИБКО ОШИБАЕТСЯ!!! НЕМА ДУРНИ НА ТАКОЕ, А РОССИЯ ВЕРНЕТ ОБРАТНО ВСЕ, ЧТО КОГДА-ТО ПОДАРИЛА НЕБЛАГОДАРНОЙ УКРАИНЕ!!! И ПРАВА БУДЕТ!!!Андрейнадо братьев -белорусов поддержать-поддержали ,кого это е..... волнует?виктор масляеввот для чего в обязательном порядке призывают молодых ребят в армию, когда в стране говорят действует рынок -тогда должны платим им олигархи, чье богатство они охраняютEPElena Panovaсколько платят таким троллям , как ты?виктор масляевчто воруешь ?EPElena PanovaЗачем писать всякую непроверенную хер*ю, особенно то, что сказали украинские (читай еврейские) военные. Этот еврейский кагонат делает то, что приказывает им делать фашингтон , а именно - быть моськой и лаять на слона.. Противно!Nikolay StepanovА с каких это пор тайное стало явным? Украинская разведка хорошо работает? Очень сомневаюсь! Это похоже на измышления главкома Усраины, цель - получить больше денег.степан дуновТайно но по секрету сообщили зализанному.степан дуновТайно но по секрету сообщили зализанному.Ирина52Любая переброска войск видна из космоса со спутников.ТАЙНО это сделать нельзя.. Но если сделали - лично я только ЗА!mark kapustinКомментировать
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