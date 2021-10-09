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Россия тайно перебросила на территорию Белоруссии военных и технику

Россия тайно перебросила на территорию Белоруссии военных и технику

Россия сосредоточила на белорусско-украинской границе ударную группировку в 19 тыс. солдат и офицеров.

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Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)
МОЛОДЦЫ! ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, А ТО РАЗБАЗАРИЛИ РУССКИХ СЛАВЯН ПО КАКИМ ТО НЕПОНЯТНЫМ "НЕЗАВИСИМЫМ" ГОСУДАРСТВАМ. ЖИЛИ-ЖИЛИ ВЕКАМИ ОДНОЙ ОБЩИНОЙ И ТУТ НА ТЕ ВАМ НЕПОНЯТНО ЧТО. А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И ПОМУТНЕВШИЕ УМОМ УКРАИНЦЫ СОБРАЛИСЯ С РОССИЕЙ ВОЕВАТЬ?!! НУ И ДУРНИ! ЕСЛИ ДУМАЮТ, ЧТО КТО-ТО ВМЕШАЕТСЯ ИМ ПОМОГАТЬ И РАЗВЯЖЕТ ТАКИМ ОБРАЗОМ МИРОВУЮ ВОЙНУ, ШИБКО ОШИБАЕТСЯ!!! НЕМА ДУРНИ НА ТАКОЕ, А РОССИЯ ВЕРНЕТ ОБРАТНО ВСЕ, ЧТО КОГДА-ТО ПОДАРИЛА НЕБЛАГОДАРНОЙ УКРАИНЕ!!! И ПРАВА БУДЕТ!!!
Андрей
надо братьев -белорусов поддержать-поддержали ,кого это е..... волнует?
виктор масляев
вот для чего в обязательном порядке призывают молодых ребят в армию, когда в стране говорят действует рынок -тогда должны платим им олигархи, чье богатство они охраняют
Elena Panova
сколько платят таким троллям , как ты?
виктор масляев
что воруешь ?
Elena Panova
Зачем писать всякую непроверенную хер*ю, особенно то, что сказали украинские (читай еврейские) военные. Этот еврейский кагонат делает то, что приказывает им делать фашингтон , а именно - быть моськой и лаять на слона.. Противно!
Nikolay Stepanov
А с каких это пор тайное стало явным? Украинская разведка хорошо работает? Очень сомневаюсь! Это похоже на измышления главкома Усраины, цель - получить больше денег.
степан дунов
Тайно но по секрету сообщили зализанному.
степан дунов
Тайно но по секрету сообщили зализанному.
Ирина52
Любая переброска войск видна из космоса со спутников.ТАЙНО это сделать нельзя.. Но если сделали - лично я только ЗА!
mark kapustin

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