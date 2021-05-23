Мировое обозрение

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Подсчитано, сколько шагов в день увеличивает продолжительность жизни

Подсчитано, сколько шагов в день увеличивает продолжительность жизни

Можно снизить риск смерти, если правильно питаться и вести здоровый и активный образ жизни. Как пишет «Terr News» со ссылкой на издание Daily Mail, ученые из университета Северной Каролины провели масштабное исследование, изучив данные более 16 тыс.

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