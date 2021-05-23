Подсчитано, сколько шагов в день увеличивает продолжительность жизни

Можно снизить риск смерти, если правильно питаться и вести здоровый и активный образ жизни. Как пишет «Terr News» со ссылкой на издание Daily Mail, ученые из университета Северной Каролины провели масштабное исследование, изучив данные более 16 тыс.
Можно снизить риск смерти, если правильно питаться и вести здоровый и активный образ жизни. Как пишет «Terr News» со ссылкой на издание Daily Mail, ученые из университета Северной Каролины провели масштабное исследование, изучив данные более 16 тыс.
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