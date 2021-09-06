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Александро-Невскому храму в Новочеркасске присвоен статус Главного храма 8-й гвардейской армии и Новочеркасского военного гарнизона ЮВО

Александро-Невскому храму в Новочеркасске присвоен статус Главного храма 8-й гвардейской армии и Новочеркасского военного гарнизона ЮВО

В Атаманском дворце г. Новочеркасск состоялась церемония вручения митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием Указа об усвоении статуса Главного храма 8-й гвардейской армии и Новочеркасского военного гарнизона Александро-Невскому храму г.

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