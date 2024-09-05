Журналист Боуз описал будущее ЕС и России всего одной картинкой

Боуз одной картинкой показал итог борьбы Евросоюза с РоссиейИрландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсетях, что если Евросоюз не сойдёт с линии противостояния с Россией, его ждёт конец.
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