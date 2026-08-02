Мужчина каждый год устраивает муравьям сладкий праздник

Мужчина уже несколько лет повторяет необычную традицию — приносит к муравейнику килограмм сахара. По его словам, сладкое угощение становится настоящим событием для насекомых и надолго привлекает их внимание.
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