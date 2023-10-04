Под каток политических репрессий в Литве попал историк-россиянин Валерий Иванов и литовский общественник Мантас Даниэлюс

В Вильнюсском управлении криминальной полиции, занимающейся расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений организованных группировок, 5 октября пройдет допрос гражданина России, 76-летнего историка Валерия Иванова, которому 25 сентября было вручено «Сообщение о подозрении».