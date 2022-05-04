Спорт Уик-Энд

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Валерий МАСАЛИТИН: А дадут ли Сёмину порулить в «Локомотиве», чтобы прервать гегемонию «Зенита»?

Валерий МАСАЛИТИН: А дадут ли Сёмину порулить в «Локомотиве», чтобы прервать гегемонию «Зенита»?

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин. - Как-то слишком просто разрешилась интрига в борьбе за чемпион­ство.

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