Сегодня многие российские блогеры и публицисты размещают на своих ресурсах посты, наполненные украинским ликованием и радостью, вызванными той кровавой бойней, которую нелюди под координацией украинских нацистских зверёнышей устроили в Крокус Сити Холле.
Русскоязычный не значит пророссийский
Комментарии
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людмила михайлик
Была на Украине несколько раз, хорошо к нам относились, все очень странно,а русских от откуда гражданство не давали, а азиатам пожалуйста
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13 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Вы правы
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13 час.
ИИ
Иван Иванов
русские хотят по закону а азиаты за бабки.....И кто вперёд получит гражданство?????????????????????????????
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8 час.
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