Как поставщики рыбных рынков «Москва — на волне» поддерживают бойцов СВО и их семьи

Семьи участников СВО получают скидку в размере 10% На рыбных рынках «Москва — на волне», расположенных в районах Косино-Ухтомский и Митино, с конца сентября действует программа поддержки семей участников СВО.
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