Депутат Свищев о подозрениях Израиля в адрес РФ: привыкли, что нас во всем винят

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что израильтяне подозревают Россию в том, что их сборная была отстранена от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), передает "Спорт-Экспресс".
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