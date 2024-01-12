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Депутат Свищев о подозрениях Израиля в адрес РФ: привыкли, что нас во всем винят

Депутат Свищев о подозрениях Израиля в адрес РФ: привыкли, что нас во всем винят

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что израильтяне подозревают Россию в том, что их сборная была отстранена от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), передает "Спорт-Экспресс".

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