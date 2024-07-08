День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке в Муроме.
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День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке в Муроме.
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