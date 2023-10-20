15+ совпадений, в которые сложно поверить, даже если видеть все своими глазами

Наша жизнь разнообразна и многогранна, потому-то нас приводит в восторг любое совпадение. Например, футболка такой же расцветки, как у незнакомца, или одноклассник, повстречавшийся вам на другом конце планеты.
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