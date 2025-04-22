Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов во Владимирской области выросло

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов после возгорания на территории воинской части во Владимирской области возросло до 10 человек, об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии