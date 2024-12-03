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Система перехвата беспилотников «Молот»

Система перехвата беспилотников «Молот»

Российская промышленность разработала и представила систему перехвата БПЛА под названием «Молот». В основе этого проекта лежат решения из сферы беспилотной авиации и ПЗРК, за счёт которых достигается высокая эффективность.

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