Система перехвата беспилотников «Молот»

Российская промышленность разработала и представила систему перехвата БПЛА под названием «Молот». В основе этого проекта лежат решения из сферы беспилотной авиации и ПЗРК, за счёт которых достигается высокая эффективность.
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