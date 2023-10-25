"Противно быть такой правильной": 70-летняя Понаровская раскрыла секрет красоты

Певица обычно смущается, когда ее называют "иконой стиля". "Могла ли я, косоглазая девочка в очках, которая весила 78 килограммов, представить себе, что когда-то меня буду признавать самой стильной, – улыбается Понаровская.
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