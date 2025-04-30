Мария Захарова обвинила Запад в молчании перед призывами к насилию на Украине

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, упрекнула западные правозащитные организации за молчание в ответ на призыв актера Богдана Бенюка к насилию над украинскими детьми за использование русского языка.
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