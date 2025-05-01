«Для меня было честью работать с вами». Илон Маск покидает Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что генеральный директор «Tesla» Илон Маск может оставаться в Белом доме столько, сколько захочет, но он понимает, что предприниматель хочет вернуться к своему бизнесу.
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