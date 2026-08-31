Детям сотрудников полиции ТиНАО вручили подарки ко Дню знаний

В преддверии нового учебного года для детей сотрудников полиции провели праздничное мероприятие. Школьникам вручили наборы первоклассника ко Дню знаний.
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