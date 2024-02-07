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Посол: Канада пообещала изучить запрос на экстрадицию эсэсовца Хунки

Посол: Канада пообещала изучить запрос на экстрадицию эсэсовца Хунки

TASS/Doyle Patrick/CP/ABACA Канадские власти рассмотрят вопрос об экстрадиции в Россию бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько) для привлечения к уголовной ответственности, сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

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