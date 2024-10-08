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Кто нами правил дольше всех. И на каком месте будет Путин в 2030-м году?

Кто нами правил дольше всех. И на каком месте будет Путин в 2030-м году?

После того, как россияне проголосовали за Владимир Путина на президентских выборах, стало ясно – страной он может руководить как минимум до 2030-го года.

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