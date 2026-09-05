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Мировое обозрение

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Россия укрепляет позиции в Арктике: «Восток Ойл» загрузил первую партию нефти на танкер

Россия укрепляет позиции в Арктике: «Восток Ойл» загрузил первую партию нефти на танкер

Проект «Восток Ойл» сделал первый практический шаг к тому, чтобы стать одним из главных центров мировой нефтяной логистики за Полярным кругом.

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