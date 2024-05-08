Военные ВС России поздравили мариупольских ветеранов ВОВ с Днем Победы

Скриншот видео Военные группировки войск "Восток" и специалисты сводного отряда разминирования инженерных войск ВС России поздравили проживающих в Мариуполе ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с наступающим Днем Победы.
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