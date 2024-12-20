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Царьград

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Взрывы охватили завод Артема в Киеве, начался пожар

Взрывы охватили завод Артема в Киеве, начался пожар

В результате серии взрывов в Киеве неподалеку от военного завода имени Артема возник пожар. Очевидцы сообщили об этом событии, которое привлекло внимание общественности.

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