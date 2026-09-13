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На МФМ-2026 закладывается фундамент будущих добрых международных отношений

На МФМ-2026 закладывается фундамент будущих добрых международных отношений

РЕН ТВ Екатеринбург официально стал главной точкой притяжения будущего. Город принял 10 тысяч амбициозных лидеров почти из 200 стран, которые уже вовсю работают на площадках Международного фестиваля (МФМ-2026).

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