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Царьград

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GB News: В Англии школы запретят фиш-энд-чипс с 2027 года

GB News: В Англии школы запретят фиш-энд-чипс с 2027 года

Министерство образования Великобритании обновляет стандарты питания в Англии: с 2027 года в школьных столовых больше не будут подавать фиш-энд-чипс и другие блюда.

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