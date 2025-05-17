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Генерал объяснил, зачем ВСУ ударили по Южному берегу Крыма

Генерал объяснил, зачем ВСУ ударили по Южному берегу Крыма

Утром 16 мая ВСУ внезапно ударили по Южному берегу Крыма, который раньше обходили стороной. Показательно, что беспилотники атаковали ЮБК и Севастополь на фоне начала стамбульских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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