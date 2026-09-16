ТАСС: страховую пенсию по старости можно увеличить более чем на 40%

Россияне могут увеличить страховую пенсию по старости более чем на 40%. Для этого нужно отсрочить ее выход на пять лет, рассказал ТАСС доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
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