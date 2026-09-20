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Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, он отдал свой голос в московской школе №1236 имени С.

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