Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, он отдал свой голос в московской школе №1236 имени С.
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