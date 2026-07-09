Шостакович в новом звучании: концерты к 120-летию композитора пройдут на ВДНХ

18 и 19 июля на ВДНХ состоятся концерты, посвящённые 120-летию Дмитрия Шостаковича. Мероприятия пройдут в рамках Международного фестиваля прогрессивной музыки SandlerFest, который в этом году развернётся на шести площадках выставки.
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