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Новости Липецка

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Липецкий фонд обжалует приостановку работы пансионата «Лазори»

Липецкий фонд обжалует приостановку работы пансионата «Лазори»

Руководитель благотворительного фонда «Дети и родители против рака» Альбина Корнева подала жалобу на решение Грязинского городского суда о приостановке деятельности пансионата психолого-социальной реабилитации «Лазори» на 60 суток.

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