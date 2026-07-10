Липецкий фонд обжалует приостановку работы пансионата «Лазори»

Руководитель благотворительного фонда «Дети и родители против рака» Альбина Корнева подала жалобу на решение Грязинского городского суда о приостановке деятельности пансионата психолого-социальной реабилитации «Лазори» на 60 суток.
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