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  • ВладимиР
    У Шурыгина, как всегда все четко, с фактами и аргументами. Жаль, что до наших бюрократов с лампасами очень долго все ...Шурыгин обрисовал...
  • Tania Еременко
    Беречь надо наших военных, а мы подождём.Шурыгин обрисовал...
  • igor vinogradov
    очечки снимиПольские военные ...

Есть ли смысл ВСУ форсировать Днепр?

Есть ли смысл ВСУ форсировать Днепр?

В последнее время почти нет вестей с херсонского направления. Проходила лишь отрывочная информация, что врагу в отдельных местах удалось закрепиться на восточном берегу нижнего Днепра, однако вроде бы мы его оттуда доблестно выбиваем.

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