Есть ли смысл ВСУ форсировать Днепр?

В последнее время почти нет вестей с херсонского направления. Проходила лишь отрывочная информация, что врагу в отдельных местах удалось закрепиться на восточном берегу нижнего Днепра, однако вроде бы мы его оттуда доблестно выбиваем.
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