Словакия поставила на Украину очередные 155-мм САУ Zuzana 2

Словакия поставила на Украину очередные 155-мм САУ Zuzana 2

Украина получила очередную партию словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, САУ уже находятся на украинской территории.

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