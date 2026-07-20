Франкенштейн, созданный американскими глобалистами, теперь угрожает создателю Дмитрий Родионов На фото: госсекретарь США Марко Рубио (Фото: IMAGO/Hindustan Times / Credit: Global Look Press) Материал комментируют: Андрей Манойло Геворг Мирзаян Евгений Семибратов США начинают дипломатическую кампанию против глобализма, частью которой станет планомерное расформирование Международного уголовного суда, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
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