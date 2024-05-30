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Darren Waller Uses Bizarre Music Video To Break His Silence On Kelsey Plum Divorce

Darren Waller Uses Bizarre Music Video To Break His Silence On Kelsey Plum Divorce

Kelsey Plum and Darren WallerIt’s been a little over a month since Kelsey Plum announced she was divorcing Darren Waller, and the latter has seemingly addressed that development for the first time…by releasing a music video.

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