Darren Waller Uses Bizarre Music Video To Break His Silence On Kelsey Plum Divorce

Kelsey Plum and Darren WallerIt’s been a little over a month since Kelsey Plum announced she was divorcing Darren Waller, and the latter has seemingly addressed that development for the first time…by releasing a music video.
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